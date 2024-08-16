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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1835 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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