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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
Средняя цена 50000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835 H. R.
Средняя цена 250 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835
Средняя цена 45 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1835
Средняя цена 60 $
Продажи
0 13
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