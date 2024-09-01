Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1835 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1835
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
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