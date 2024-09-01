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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1835 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1835 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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