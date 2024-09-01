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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 гульденов 1835 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 5 гульденов 1835 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 5 гульденов 1835 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1835 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
66627 $
Цена в валюте аукциона 55000 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
26206 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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