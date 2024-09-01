Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 гульденов 1835 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 5 гульденов
- Год 1835
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1835 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- HIRSCH (1)
- Künker (2)
Где продать?
Для продажи 5 гульденов 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск