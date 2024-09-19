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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1835 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1835 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1835 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,51 гр
  • Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1835 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт Талер 1835 H. R. на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1835 H. R. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1835 H. R. на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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