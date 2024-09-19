Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1835 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,51 гр
- Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1835 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.
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