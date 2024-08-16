Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 гульденов 1835 года C.V. H.R. "Тип 1835-1842" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 5 гульденов
- Год 1835
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1835 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 5750 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1767 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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