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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 гульденов 1835 года C.V. H.R. "Тип 1835-1842" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 5 гульденов 1835 года C.V. H.R. "Тип 1835-1842" - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 5 гульденов 1835 года C.V. H.R. "Тип 1835-1842" - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1835 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 5750 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Künker (4)
  • SINCONA (1)
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1767 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Heritage - January 10, 2005
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1835 C.V. H.R. на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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