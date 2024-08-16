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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1835 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1835 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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