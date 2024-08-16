Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1835 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1835
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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