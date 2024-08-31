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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1840 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига II

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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