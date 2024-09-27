Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 гульденов 1840 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 5 гульденов
- Год 1840
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1840 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2169 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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