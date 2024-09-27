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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 гульденов 1840 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 5 гульденов 1840 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 5 гульденов 1840 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1840 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2169 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1377 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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