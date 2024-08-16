Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Геллер 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,16 - 1,46 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал Геллер
- Год 1843
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1843 года. Это медная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Grün (1)
- Russiancoin (11)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 175 RUB
Где продать?
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