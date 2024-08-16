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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Геллер 1843 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Геллер 1843 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Геллер
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1843 года. Это медная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (11)
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 175 RUB
Гессен-Дармштадт Геллер 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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