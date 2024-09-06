Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1842 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1842
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3529 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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