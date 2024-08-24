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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1842 C.V. H.R.
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 гульденов 1842 C.V. H.R.
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена 410 $
Продажи
1 96
Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена 230 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1842
Средняя цена
Продажи
0 0
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