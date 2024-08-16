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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1842 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1842 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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