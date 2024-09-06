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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 гульденов 1842 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 5 гульденов 1842 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 5 гульденов 1842 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1842 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (3)
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  • Stack's (1)
  • WAG (3)
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
769 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - December 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - June 5, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - February 6, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Stack's - August 8, 2012
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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