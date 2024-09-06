Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 гульденов 1842 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 5 гульденов
- Год 1842
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1842 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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