Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1842 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 14,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1842
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 5212 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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