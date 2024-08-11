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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1842 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 5212 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1842 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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