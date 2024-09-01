Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
10 гульденов 1842 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 10 гульденов
- Год 1842
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1842 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 9000 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
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Где продать?
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