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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

10 гульденов 1842 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 10 гульденов 1842 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 10 гульденов 1842 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1842 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 9000 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
5257 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
8512 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1842 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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