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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 талера 1842 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

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Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Гессен-Дармштадт 2 талера 1842 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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