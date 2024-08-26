Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 талера 1842 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Сохранность VF
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