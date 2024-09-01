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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1839
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 250 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1839
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1839
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1839
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
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