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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 талера 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 2 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1846 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 8000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Cayón - March 25, 2015
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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