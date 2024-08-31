Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 талера 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 2 талера
- Год 1839
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1846 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 8000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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