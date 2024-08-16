Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 14,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1839
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 6664 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 250 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Где продать?
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