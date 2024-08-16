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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 6664 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 250 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1839 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1839 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1839 на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1839 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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