Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2265 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 5750 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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