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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2265 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wormser Auktionshaus (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 5750 RUB
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе InAsta - June 23, 2021
Продавец InAsta
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - September 28, 2007
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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