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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1839 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 240 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1839 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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