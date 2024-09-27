Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1837 года "Тип 1834-1838" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1837
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 7 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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