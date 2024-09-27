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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1837 года "Тип 1834-1838" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1837 года "Тип 1834-1838" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1837 года "Тип 1834-1838" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1837
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 7 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (2)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Russiancoin - January 10, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Heritage - September 1, 2016
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Heritage - September 1, 2016
Продавец Heritage
Дата 1 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1837 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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