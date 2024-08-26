Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1837 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1837
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coin Cabinet (4)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (2)
  • WAG (4)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Stack's - April 21, 2024
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Stack's - April 21, 2024
Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Coin Cabinet - March 25, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Coin Cabinet - September 8, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе Coin Cabinet - May 17, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 мая 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1837 на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига II Монеты Гессен-Дармштадт 1837 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск