Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1837 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1837
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2178 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 мая 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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