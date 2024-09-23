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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1837 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1837 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1837 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,51 гр
  • Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1837 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1490 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 900 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1837 H. R. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1837 H. R. на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1837 H. R. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1837 H. R. на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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