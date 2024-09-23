Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1837 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,51 гр
- Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1837 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1490 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 900 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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