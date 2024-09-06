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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

10 гульденов 1840 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 10 гульденов 1840 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 10 гульденов 1840 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1840 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1982 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Stack's - January 15, 2023
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1840 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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