Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
10 гульденов 1840 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 10 гульденов
- Год 1840
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1840 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2500 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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