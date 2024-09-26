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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 дукатов 1843 года "В честь визита российского наследника" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 5 дукатов 1843 года "В честь визита российского наследника" - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 5 дукатов 1843 года "В честь визита российского наследника" - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 дукатов 1843 года "В честь визита российского наследника". Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 16000 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 5 дукатов 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
21022 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Гессен-Дармштадт 5 дукатов 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1843 "В честь визита российского наследника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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