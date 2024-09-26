Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 дукатов 1843 года "В честь визита российского наследника" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 5 дукатов
- Год 1843
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 дукатов 1843 года "В честь визита российского наследника". Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 16000 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 5 дукатов 1843 "В честь визита российского наследника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск