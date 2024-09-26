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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1843 года "В честь визита российского наследника" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года "В честь визита российского наследника" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1843 года "В честь визита российского наследника" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1843 года "В честь визита российского наследника". Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2141 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2118 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника" на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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