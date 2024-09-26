Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1843 года "В честь визита российского наследника" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1843
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1843 года "В честь визита российского наследника". Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2141 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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