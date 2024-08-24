Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1834 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1834
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 40259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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