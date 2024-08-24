Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1834 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 40259 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига II Монеты Гессен-Дармштадт 1834 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск