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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
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  • Wójcicki (2)
  • Денга1700 (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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