Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/2 гульдена 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1843
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск