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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2017.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Heritage - June 4, 2004
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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