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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1840 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • HERVERA (1)
  • Möller (1)
  • Naumann (1)
  • Numimarket (1)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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