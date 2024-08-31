Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1853 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год 1853
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 4136 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (5)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (9)
- Möller (1)
- Sedwick (1)
- Sonntag (1)
- UBS (1)
- WAG (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 гульдена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск