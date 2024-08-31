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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1853 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1853
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 4136 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Aurea - May 26, 2016
Продавец Aurea
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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