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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1852 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1852
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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