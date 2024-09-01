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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Каталог монет Вильгельма (1831-1871)

Всего добавлено монет: 95

Период чеканки Вильгельма
Каталог монет Вильгельм 1831-1871
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Монеты Вильгельма с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1854 B
 Серебро $260 - 0 137Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1853 B
 Золото $2,900 - 0 21Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
4 гроша 1840 CvC
 Серебро $130 - 0 26Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1856 B
 Золото $2,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1854 B
 Серебро $200 - 0 82Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1854 B
 Медь $20 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1832 CvC
 Золото $2,900 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1857 B
 Золото $2,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1851 B
 Серебро $450 - 0 28Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1846 CvC
 Медь $330 - 0 15Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1855 B
 Серебро $290 - 2 259Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1833 CvC
 Медь $80 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1859
 Серебро $25 - 0 11Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1838 CvC
 Серебро $560 - 0 33Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1850 B
 Золото $2,400 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1843 CvC
 Серебро $660 - 0 59Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 крона 1859 B
 Золото $2,900 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1833 CvC
 Золото $2,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1858
 Серебро $15 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1851 B
 Серебро $420 - 0 14Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный Талер 1837 CvC
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1870 B
 Серебро $180 - 0 47Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1853 B
 Медь $25 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1837 CvC
 Серебро $1,300 - 0 18Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1859
 Медь $30 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
5 талеров 1834 CvC
 Золото $3,300 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1853 B
 Серебро $220 - 0 36Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1/2 гроша 1859
 Серебро $80 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1856 B "25 лет правления"
 Серебро $410 $1,100 1 500Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1850 B
 Серебро $910 - 0 14Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1831 CvC
 Золото $2,900 - 0 26Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1854 B
 Золото $1,600 - 0 17Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 пфенниг 1856
 Медь $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1842 CvC
 Серебро $85 - 0 21Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1847 CvC
 Серебро $650 - 0 17Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1852 B
 Медь $170 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 1/2 талера 1832 CvC
 Золото $680 - 0 34Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1846 CvC
 Серебро $1,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1865 B
 Серебро $320 - 0 45Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 крона 1858 B
 Золото $3,300 - 0 19Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1844 CvC
 Серебро $410 - 0 33Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1849 CvC
 Серебро $790 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1858 B
 Серебро $340 - 0 63Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1848 CvC
 Серебро $390 - 0 28Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1857
 Серебро $35 - 0 11Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1855 B
 Медь $4 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1850 CvC
 Серебро $1,700 - 0 6Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1846 CvC
 Медь - - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 пфенниг 1851 B
 Медь $20 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1/2 гроша 1858
 Серебро $70 - 1 5
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