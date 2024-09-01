Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Каталог монет Вильгельма (1831-1871)
Всего добавлено монет: 95
Каталог монет Вильгельм 1831-1871
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Монеты Вильгельма с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $260 - 0 137
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1854 B
Золото $2,900 - 0 21
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1853 B
Серебро $130 - 0 26
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
4 гроша 1840 CvC
Золото $2,100 - 0 17
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1856 B
Серебро $200 - 0 82
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1854 B
Медь $20 - 0 9
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1854 B
Золото $2,900 - 0 8
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1832 CvC
Золото $2,200 - 0 7
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1857 B
Серебро $450 - 0 28
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1851 B
Медь $330 - 0 15
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1846 CvC
Серебро $290 - 2 259
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1855 B
Медь $80 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1833 CvC
Серебро $25 - 0 11
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1859
Серебро $560 - 0 33
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1838 CvC
Золото $2,400 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1850 B
Серебро $660 - 0 59
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1843 CvC
Золото $2,900 - 0 7
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 крона 1859 B
Золото $2,300 - 0 12
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1833 CvC
Серебро $15 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1858
Серебро $420 - 0 14
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1851 B
Серебро - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный Талер 1837 CvC
Серебро $180 - 0 47
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1870 B
Медь $25 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1853 B
Серебро $1,300 - 0 18
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1837 CvC
Медь $30 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1859
Золото $3,300 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
5 талеров 1834 CvC
Серебро $220 - 0 36
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1853 B
Серебро $80 - 0 9
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1/2 гроша 1859
Серебро $410 $1,100 1 500
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1856 B "25 лет правления"
Серебро $910 - 0 14
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1850 B
Золото $2,900 - 0 26
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1831 CvC
Золото $1,600 - 0 17
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1854 B
Медь $55 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 пфенниг 1856
Серебро $85 - 0 21
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1842 CvC
Серебро $650 - 0 17
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1847 CvC
Медь $170 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1852 B
Золото $680 - 0 34
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 1/2 талера 1832 CvC
Серебро $1,100 - 0 20
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1846 CvC
Серебро $320 - 0 45
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1865 B
Золото $3,300 - 0 19
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 крона 1858 B
Серебро $410 - 0 33
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1844 CvC
Серебро $790 - 0 9
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1849 CvC
Серебро $340 - 0 63
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1858 B
Серебро $390 - 0 28
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1848 CvC
Серебро $35 - 0 11
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1857
Медь $4 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1855 B
Серебро $1,700 - 0 6
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1850 CvC
Медь - - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1846 CvC
Медь $20 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 пфенниг 1851 B
Серебро $70 - 1 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1/2 гроша 1858
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