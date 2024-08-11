Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1850
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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