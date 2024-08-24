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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель

Всего добавлено монет: 227

Монеты Фридриха Вильгельма
coin 1813-1815 Фридрих Вильгельм
Монеты Карла II
coin 1816-1830 Карл II
Монеты Вильгельма
coin 1831-1871 Вильгельм

Таблица цен монет Брауншвейг-Вольфенбюттель

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1854 B
 Серебро $260 - 0 137Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1853 B
 Золото $2,900 - 0 21Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1814 FR
 Медь $10 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1813 MC
 Золото $1,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
4 гроша 1840 CvC
 Серебро $130 - 0 26Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1856 B
 Золото $2,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/24 талера 1815 FR
 Серебро $20 - 0 23Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1854 B
 Медь $20 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1854 B
 Серебро $200 - 0 82Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 1/2 талера 1815 FR
 Золото $2,800 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1832 CvC
 Золото $2,900 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1823 CvC
 Медь $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1857 B
 Золото $2,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный 1 пфенниг 1846 CvC
 Медь $330 - 0 15Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1851 B
 Серебро $450 - 0 28Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1833 CvC
 Медь $80 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1855 B
 Серебро $290 - 2 259Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1859
 Серебро $25 - 0 11Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Дукат 1815 FR
 Золото $5,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/24 талера 1814 FR
 Серебро $140 - 0 6Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1818 FR
 Золото $1,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1838 CvC
 Серебро $560 - 0 33Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1850 B
 Золото $2,400 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1 крона 1859 B
 Золото $2,900 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1843 CvC
 Серебро $660 - 0 59Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
10 талеров 1833 CvC
 Золото $2,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Грош 1858
 Серебро $15 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1826 CvC
 Медь $85 - 0 15Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1851 B
 Серебро $420 - 0 14Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Пробный Талер 1837 CvC
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1870 B
 Серебро $180 - 0 47Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1853 B
 Медь $25 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1837 CvC
 Серебро $1,300 - 0 18Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 пфеннига 1859
 Медь $30 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
5 талеров 1834 CvC
 Золото $3,300 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
Талер 1853 B
 Серебро $220 - 0 36Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1826 CvC
 Серебро $90 - 0 12Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1827 CvC
 Серебро $75 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/24 талера 1825 CvC
 Серебро $210 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
1/2 гроша 1859
 Серебро $80 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Дукат 1814 MC
 Золото $14,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1856 B "25 лет правления"
 Серебро $410 $1,100 1 500Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1814 MC
 Серебро $160 - 1 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1816 FR
 Золото $2,500 - 0 12Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1817 FR
 Золото $2,400 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1816 FR
 Медь $50 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм
2 талера 1850 B
 Серебро $910 - 0 14Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1814 MC
 Медь $50 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1820 FR
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1814 MC
 Золото $2,000 - 0 8
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