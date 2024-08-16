Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/2 гроша 1860 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1860 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1/2 гроша 1860 года - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1860
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/2 гроша 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1860 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1860 на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1860 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1860 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1860 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/2 гроша 1860 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1860 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские серебряные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 1/2 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск