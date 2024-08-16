Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/2 гроша 1860 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1860
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/2 гроша 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.
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