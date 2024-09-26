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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1860
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1860
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1860
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1860
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
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