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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1860 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1860 года - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1860 года - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,16 - 3,22 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1860
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1860 года. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 56 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1860 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1860 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1860 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1860 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 80 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1860 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1860 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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