Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1860 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,16 - 3,22 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1860
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1860 года. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 56 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- WAG (1)
- Денга1700 (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск