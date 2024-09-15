Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1860 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,49 - 1,6 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1860
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1860 года. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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