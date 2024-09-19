2 пфеннига 1853 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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