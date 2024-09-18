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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1853 B
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1853 B
Средняя цена 220 $
Продажи
0 36

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1853 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1853 B
Средняя цена
Продажи
0 0
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