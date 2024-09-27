Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1853 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,299 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1853
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2956 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3800 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
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Дата 14 марта 2006
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Дата 14 марта 2006
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Дата 11 марта 2004
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