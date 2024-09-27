10 талеров 1853 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2956 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3800 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

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