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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1853 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1853 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1853 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,299 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1853 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2956 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3800 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

Сохранность
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  • Nihon (1)
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  • UBS (2)
  • Westfälische (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2482 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1853 B на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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