Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Талер 1853 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1853
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2205 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
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