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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Талер 1853 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1853 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Талер 1853 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Талер 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2205 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (8)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Kroha (3)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Талер 1853 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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