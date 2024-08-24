Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,74 - 2,47 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком MC. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3544 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 44 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Где продать?
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