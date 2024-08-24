1 пфенниг 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком MC. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3544 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 44 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

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