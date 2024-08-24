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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1814 года MC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1814 года MC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,74 - 2,47 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком MC. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3544 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 44 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (9)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1814 MC на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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