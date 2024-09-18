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Брауншвейг-Вольфенбюттель
1814
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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Брауншвейг-Вольфенбюттель
1814
Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1814 года
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Золотые монеты
10 талеров 1814 MC
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
8
10 талеров 1814 FR
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
1
5 талеров 1814 FR
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
5
Дукат 1814 MC
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
24 мариенгроша 1814 FR
Средняя цена
440 $
Продажи
0
3
1/6 талера 1814 MC
Средняя цена
410 $
Продажи
0
5
1/12 талера 1814 MC
Средняя цена
160 $
Продажи
1
1
1/12 талера 1814 FR
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/24 талера 1814 FR
Средняя цена
140 $
Продажи
0
6
6 пфеннигов 1814 MC
Средняя цена
70 $
Продажи
0
3
6 пфеннигов 1814 FR
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
2 пфеннига 1814 FR
Средняя цена
75 $
Продажи
0
13
1 пфенниг 1814 MC
Средняя цена
50 $
Продажи
0
10
1 пфенниг 1814 FR
Средняя цена
10 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
4 пфеннига 1814 FR Пробные
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
2
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Зактрыть
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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