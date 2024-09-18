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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1814 MC
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 талеров 1814 FR
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 талеров 1814 FR
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1814 MC
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1814 FR
Средняя цена 440 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/6 талера 1814 MC
Средняя цена 410 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/12 талера 1814 MC
Средняя цена 160 $
Продажи
1 1
Аверс
Реверс
1/12 талера 1814 FR
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/24 талера 1814 FR
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1814 MC
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1814 FR
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1814 FR
Средняя цена 75 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1814 MC
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1814 FR
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1814 FR Пробные
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2
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