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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробные 4 пфеннига 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Пробные 4 пфеннига 1814 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - Пробные 4 пфеннига 1814 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,33 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 4 пфеннига 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1814 FR (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
1568 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1814 FR (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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