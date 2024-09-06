Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробные 4 пфеннига 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,33 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 4 пфеннига 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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