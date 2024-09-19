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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Каталог монет Фридриха Вильгельма (1813-1815)

Всего добавлено монет: 30

Период чеканки Фридриха Вильгельма
Каталог монет Фридрих Вильгельм 1813-1815
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Монеты Фридриха Вильгельма с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1814 FR
 Медь $10 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1813 MC
 Золото $1,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/24 талера 1815 FR
 Серебро $20 - 0 23Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 1/2 талера 1815 FR
 Золото $2,800 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Дукат 1815 FR
 Золото $5,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/24 талера 1814 FR
 Серебро $140 - 0 6Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Дукат 1814 MC
 Золото $14,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1814 MC
 Серебро $160 - 1 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1814 MC
 Медь $50 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1814 MC
 Золото $2,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1813 MC
 Медь $160 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/6 талера 1814 MC
 Серебро $410 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1813 MC
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1815 FR
 Медь $120 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1815 FR
 Серебро $75 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1815 FR
 Медь $40 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1814 FR
 Золото $5,800 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
24 мариенгроша 1815 FR
 Серебро $450 - 0 21Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1814 FR
 Медь $75 $230 0 13Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1818 FR
 Медь $70 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/6 талера 1813 MC
 Серебро $410 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Пробные 4 пфеннига 1814 FR
 Медь $1,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
5 талеров 1815 FR
 Золото $3,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
24 мариенгроша 1814 FR
 Серебро $440 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
6 пфеннигов 1814 FR
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
6 пфеннигов 1815 FR
 Серебро $70 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
6 пфеннигов 1814 MC
 Серебро $70 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
5 талеров 1814 FR
 Золото $1,500 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1814 FR
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1815
 Медь - - 0 0
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