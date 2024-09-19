Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Каталог монет Фридриха Вильгельма (1813-1815)
Всего добавлено монет: 30
Каталог монет Фридрих Вильгельм 1813-1815
Медь
Пробные
Монеты Фридриха Вильгельма с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $10 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1814 FR
Золото $1,900 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1813 MC
Серебро $20 - 0 23
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/24 талера 1815 FR
Золото $2,800 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 1/2 талера 1815 FR
Золото $5,100 - 0 7
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Дукат 1815 FR
Серебро $140 - 0 6
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/24 талера 1814 FR
Золото $14,000 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Дукат 1814 MC
Серебро $160 - 1 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1814 MC
Медь $50 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1814 MC
Золото $2,000 - 0 8
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1814 MC
Медь $160 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1813 MC
Серебро $410 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/6 талера 1814 MC
Серебро - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1813 MC
Медь $120 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1815 FR
Серебро $75 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1815 FR
Медь $40 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1815 FR
Золото $5,800 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
10 талеров 1814 FR
Серебро $450 - 0 21
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
24 мариенгроша 1815 FR
Медь $75 $230 0 13
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1814 FR
Медь $70 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1 пфенниг 1818 FR
Серебро $410 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/6 талера 1813 MC
Медь $1,600 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
Пробные 4 пфеннига 1814 FR
Золото $3,000 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
5 талеров 1815 FR
Серебро $440 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
24 мариенгроша 1814 FR
Серебро - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
6 пфеннигов 1814 FR
Серебро $70 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
6 пфеннигов 1815 FR
Серебро $70 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
6 пфеннигов 1814 MC
Золото $1,500 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
5 талеров 1814 FR
Серебро - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
1/12 талера 1814 FR
Медь - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм
2 пфеннига 1815
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск