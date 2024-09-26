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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/24 талера 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/24 талера 1815 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1/24 талера 1815 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 100 USD. Торги состоялись 17 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Höhn (1)
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  • Naumann (2)
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  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Naumann - January 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 января 2024
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Stack's - May 13, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Stack's - May 13, 2020
Продавец Stack's
Дата 13 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Naumann - April 1, 2018
Продавец Naumann
Дата 1 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1815 FR на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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