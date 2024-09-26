Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/24 талера 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/24 талера
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 100 USD. Торги состоялись 17 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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